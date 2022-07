Nathan deve permanecer no Fluminense até o final do empréstimo - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/07/2022 13:56

Rio - De volta ao Fluminense nas últimas duas partidas, Nathan teve boas atuações contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, e contra o São Paulo, no Brasileirão. O bom rendimento somando ao fato de ter completado sete jogos pelo clube carioca na Série A reduziram as possibilidades do jogador deixar o Tricolor antes do fim do seu contrato de empréstimo junto ao Galo, que se encerra no fim do ano.

Nathan perdeu espaço com Diniz após um bom começo e não foi utilizado nos jogos contra Avaí, Corinthians, Ceará. No clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, o camisa 13 sequer foi relacionado. Após o momento de baixa, o jogador voltou a ser aproveitado e ganhou moral com os torcedores e com Diniz. Com sete partidas, o meia não poderá jogar por outro clube da Série A.

O apoiador chegou a receber uma proposta do Grêmio, mas a negociação foi descartada tanto pelo Fluminense, quanto por Nathan, que ainda acreditam que o jogador poderá dar grande contribuição ao clube na temporada. Ao todo, o meia entrou em campo em 19 jogos, fez um gol e deu um assistência pelo Flu.