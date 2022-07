Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 18/07/2022

Rio - O bom momento de Fernando Diniz no comando do Fluminense tem feito a diretoria do clube carioca avaliar a possibilidade de renovar com o treinador, antes do fim da temporada. Com contrato até o término do ano, o comandante poderá receber uma oferta para ampliar o vínculo até o fim de 2023. As informações são do portal "NetFlu".

O Fluminense passará por uma eleição presidencial no fim do ano, porém, o bom momento da equipe e a sintonia da comissão técnica com os jogadores vem animando a diretoria a ponto de uma renovação ser avaliada. Diniz foi contratado no fim de abril para substituir Abel Braga.

Em sua segunda passagem pelo clube carioca, o treinador comandou o Fluminense em 20 partidas, com 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipe das Laranjeiras fez 40 gols e sofreu 16.