Publicado 19/07/2022 11:23

Rio - O Fluminense ainda luta contra o tempo para inscrever Michel Araújo e Marrony para os dois terem condições de enfrentar o Goiás, na próxima quarta-feira. Porém, o clima é de otimismo no Tricolor. Os dois jogadores vão viajar para Goiânia, local da partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O meia e o atacante precisam ter seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF ainda nesta terça. O Flu já tem toda a documentação pronta junto a CBF, porém, ainda falta o International Transfer Certificate (ITC). O documento só pode ser pedido após a abertura da janela de transferências internacionais. O clube carioca realizou o pedido pouco depois da meia-noite de segunda, justamente na abertura.



Marrony chegou ao Fluminense neste mês, emprestado junto ao Midtjylland, da Dinamarca. Já Michel Araujo estava emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, e retornou. A tendência é que os documentos cheguem e o Fluminense possa inscrevê-los nesta terça.

O atacante Alan, de 32 anos, outro reforço contratado pelo Fluminense, tem uma situação mais delicada, porque se naturalizou chinês. Mesmo que tivesse sido regularizado, o jogador também não poderia entrar em campo, já que sofreu uma lesão e está afastado dos treinos.