Fred - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/07/2022 13:08

Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Fred pendurou as chuteiras no último dia 9, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã. O próximo passo é encerrar o vínculo na próxima quinta-feira, 21 de julho, quando o clube completará 120 anos. E, por carregar tantas histórias com a camisa do time, o Tricolor está produzindo um documentário para retratar sua passagem pelas Laranjeiras. As informações são do portal "Net Flu".

Segundo o site, a produção já foi iniciada e tem imagens inéditas da despedida de Fred como profissional em seu último jogo pelo Fluminense. Existe ainda a possibilidade de ser feito um material por uma empresa de streaming. A ideia central é mostrar como foi construída a idolatria do camisa 9 no Tricolor até o desfecho de sua carreira. O planejamento inicial é que todo o trabalho seja finalizado entre 2023 e 2024.

Em duas passagens pelo Tricolor, Fred disputou um total de 382 jogos e fez 199 gols. Conquistou o bicampeonato carioca, em 2012 e 2022, foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012, e campeão da Primeira Liga, em 2016.