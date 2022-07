Clayson - Reprodução

ClaysonReprodução

Publicado 19/07/2022 13:28

Rio - O atacante Clayson, com passagens no Brasil por Corinthians, Ponte Preta, Bahia e Cuiabá, foi oferecido ao Fluminense recentemente. De acordo com o site "Netflu", o nome do jogador foi levado à diretoria tricolor após ele deixar o Faisaly, da Arábia Saudita, onde teve uma passagem curta.

Inicialmente, o nome de Clayson agradou ao técnico Fernando Diniz, que deu aval para a contratação. No entanto, a diretoria tricolor preferiu priorizar as negociações que já estavam em andamento com Alan e Marrony, que foram fechadas posteriormente. Sem resposta do Tricolor, Clayson acabou fechando com o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Clayson chegou à Arábia após deixar o Cuiabá, mas não se adaptou no país. Foram apenas seis meses no clube asiático.