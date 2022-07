Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 19/07/2022 19:21

Rio - O Fenerbahçe terá concorrência pela contratação do zagueiro Nino. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, especialista em mercado de transferências, o Porto é mais um time europeu interessado em comprar os direitos do jogador.

A tendência é que o time português apresente uma oferta por Nino nos próximos dias, mas larga atrás. O Fenerbahçe manifestou interesse no zagueiro, conforme revelou o Jornal O Dia, e já iniciou as conversas com o Fluminense. Na imprensa turca, especula-se que a proposta do time de Jorge Jesus seja entre 4 e 5 milhões de euros.



Nino é titular absoluto do Fluminense e ficou ainda mais valorizado com o título olímpico, conquistado no ano passado. Recentemente, o zagueiro renovou seu contrato com o Tricolor até o fim de 2024.