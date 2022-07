Nino - Mailton Santana / Fluminense

Publicado 20/07/2022 11:00

Rio - O zagueiro Nino, de 25 anos, entrou na mira do Porto e do Fenerbahçe. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", a preferência do defensor seria atuar no clube português, apesar da indicação do técnico Jorge Jesus, que dirige a equipe turca.

Nenhuma das duas equipes realizou uma proposta oficial pelo zagueiro. O Fluminense tem a necessidade de realizar financeira, mas de acordo com informações do portal "globoesporte.com", só aceitará discutir uma possível saída, caso receba algo em torno de oito milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). O valor teria assustado o Fenerbahçe.

Contratado pelo Fluminense em 2019, Nino é titular do clube carioca desde aquela temporada. Campeão olímpico pela seleção brasileira no ano passado, o zagueiro atuou em 31 jogos e deu duas assistências em 2022.