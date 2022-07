Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã desta quarta-feira (20), a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Goiás, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio da Serrinha.

As principais novidades ficam por conta dos reforços Marrony, recém-contratado, e Michel Araújo, de volta ao Tricolor após passagem por empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O único desfalque do elenco é David Braz, que está afastado após uma lesão na coxa direita e já passa por transição.

Nino, Luccas Claro, Calegari, David Duarte, Welligton, Willian Bigode, Fábio, Matheus Martins, Samuel Xavier, André e Caio Paulista têm um cartão amarelo cada. Enquanto o técnico Fernando Diniz, Yago Felipe, Felipe Melo e Manoel foram advertidos duas vezes.