Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 20/07/2022 18:21

Rio - O Fluminense está definido para enfrentar o Goiás nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz terá o retorno de Nino no time titular. Além do zagueiro, o treinador poderá contar também com Marrony e Michel Araújo, que foram regularizados e estão à disposição no banco de reservas.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a quinta colocação e soma 28 pontos. Caso saia com a vitória sobre o Goiás, o Tricolor vai torcer pelos tropeços de Internacional e Corinthians para poder ter a chance de colar no G-4.