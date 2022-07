Nino - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

NinoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 20/07/2022 17:50

Rio - Assim como o Fernabahçe, o Porto também entrou no páreo pela contratação de Nino. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube lusitano ainda não fez uma proposta, mas sinalizou com a quantia de cerca de 4 milhões de euros (por volta de R$ 22 milhões). O valor teria sido considerado baixo pelo Fluminense.

A quantia é semelhante ao valor que o clube turco também teria se interessado em ofertar pelo zagueiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Fluminense deseja cerca de 8 milhões de euros (por volta de R$ 44 milhões).

No começo do ano, o Fluminense quase negociou Nino por cerca de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,3 milhões na época). A transferência para o Tigres, do México, só não foi concluída, porque o Fluminense desejava ficar com R$ 25 milhões e o clube carioca tem apenas 60% dos direitos do defensor. O Criciúma tem o restante.

Contratado pelo Fluminense em 2019, Nino é titular do clube carioca desde aquela temporada. Campeão olímpico pela seleção brasileira no ano passado, o zagueiro atuou em 31 jogos e deu duas assistências em 2022.