Torcida do FluminenseLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 20/07/2022 19:50

Rio - A partida entre Fluminense e Bragantino, no próximo domingo, ás 16h, em Volta Redonda, terá uma novidade para os torcedores que comparecerem ao Raulino de Oliveira. A partir deste jogo, o clube passará a adotar o QR Code dinâmico como forma de acesso em seus jogos como mandante.

A medida tem como objetivo evitar a falsificação de ingressos. Com isso, não será mais permitido acessar o estádio com o E-ticket estático e prints. No Rio, o QR Code dinâmico já é utilizada pelo Botafogo em seus jogos no Estádio Nilton Santos.

Para utilizar o QR Code dinâmico, será necessário baixar o aplicativo da FutebolCard. A forma de entrada ficará disponível 6 horas antes da partida. Os sócios poderão continuar entrando no estádio com suas carteirinhas.