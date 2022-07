Atacante Marrony treina esta manhã no CT Carlos Castilho. - Marcelo Goncalves/Fluminense

Rio - Novidade do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Marrony fez sua estreia na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, na última quarta-feira, na Serrinha. Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, o jogador comemorou a estreia com a camisa tricolor e destacou a importância do resultado.

"Vejo como um início muito bom. Como falei com a rapaziada, já estou há um tempo sem jogar, então nesse jogo consegui fazer mais ou menos o que o Diniz pediu. Jogo pegado, bom para pegar ritmo. Pude participar ali do segundo gol. Então estou muito feliz de estar começando bem. Pé quente, né? (Risos)" disse o atacante.

"Que a gente possa continuar nessa pegada aí. A rapaziada é muito boa, fui muito bem recebido, todo mundo me apoiando, dando força... Então não tenho dúvida que a gente vai ser muito feliz junto aqui", completou.

Marrony atuou por 25 minutos contra o Goiás e chegou a participar do gol marcado por Cano. Alan, outro reforço do Tricolor nesta janela, se recupera de lesão e ainda não tem previsão de estrear.