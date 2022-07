Torcida do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Torcida do FluminenseLucas Mercon/Fluminense

Publicado 22/07/2022 13:04

Rio - O Fluminense, que levou mais de 40 mil torcedores ao Maracanã em seus últimos jogos como mandante, desta vez lotará o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com a carga de 14 mil ingressos esgotada, o Tricolor irá encarar o Bragantino, no próximo domingo, às 16h, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão. As informações são do "globoesporte.com".

Para efeitos de comparação, a carga de ingressos da vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em maio, no Raulino de Oliveira, foi de 7.500 bilhetes, pouco mais da metade do número disponibilizado para o duelo de domingo.

O jogo ocorrerá fora do Maracanã porque está sendo cumprindo um novo fechamento do estádio para descanso do gramado, que vem recebendo número excessivo de partidas. A previsão de reabertura é para a partida entre Flamengo e Athletico-PR, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.