Marrony concede entrevista coletiva no CT Carlos CastilhoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/07/2022 14:07

Rio - Recém-contratado pelo Fluminense, Marrony concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, e destacou a importância do treinador Fernando Diniz para o acerto com o clube. Sem muitas oportunidades na Dinamarca, o jogador afirmou que foi motivado pelo técnico tricolor a retornar ao Brasil.

"Quando ele me ligou, eu falei que já estava um tempo sem jogar, sem ritmo de jogo. E ele me falou que ia me ajudar, que me conhece. Ele falou comigo que tentou me levar duas vezes, trabalhar comigo duas vezes, e eu falei que ia ajudar ele também. Então, ficamos até mais leve, de saber que o técnico te passou confiança. Então, estou aqui somente para ajudar e ser feliz.", disse.

Marrony, que jogou apenas dois jogos como titular no Midtjylland, viu também a chance de ficar perto de sua família ao retornar ao seu país de origem.

"Eu saí do Rio e enfrentei muitas vezes o Fluminense, eu já conhecia. E também o momento que o time está vivendo, é um momento muito bom. Estar perto da família também. Não tinha lugar melhor. O Diniz fez uma ligação comigo. Me passou total confiança. No momento, a oportunidade que eu achei que tinha que ter era aqui. E hoje estou aqui, feliz, motivado e disposto a fazer o meu melhor", falou.

Agora no Fluminense, Marrony contará com dois jogadores com quem já atuou em outros clubes. Cano, com quem trabalhou no Vasco, e Nathan, quando foi para o Atlético-MG. O jogador falou mais sobre poder repetir a parceria com o argentino e como foi a recepção dos companheiros de equipe.

"Eu peguei o começo do Cano no Vasco. Super gente boa. Quando cheguei aqui ele veio falar comigo de um jeito como se tivesse me conhecido. Como falei quando cheguei aqui, foi um mês só. Mas quando cheguei aqui, ele o Nathan, que são dois jogadores que joguei junto, me receberam, me deram suporte, falaram como funciona. E eu fico muito feliz pelo Cano. Eu sei o quanto ele se dedica, sei do potencial dele. Que ele possa continuar nessa pegada, fazendo muitos gols e nos ajudando", declarou.

O próximo jogo do Fluminense será em Volta Redonda, na cidade natal de Marrony. O Tricolor irá encarar o Bragantino, no Raulino de Oliveira, às 16h, pela Série A. Com foco na partida, o jogador contou como está a expectativa de retornar e atuar em sua cidade.

"Domingo vai ser na minha cidade. Todo mundo está feliz, meus amigos perguntando se eu vou. Sem dúvidas, vão fazer uma festa na arquibancada. Que possamos fazer uma festa em campo e devolver tudo aquilo que eles pensam e acham de nós. Eu sempre estou em Volta Redonda, final de semana passado estava lá, eu tive folga. Cidade pequena, que eu tenho um reconhecimento. Felipe Melo é de lá. Sou uma pessoa muito família, meu pai e todo mundo lá. Sempre que posso ir estou perto.", encerrou.