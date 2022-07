Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred - Lucas Mercon/Fluminense

Fluminense derrotou o Ceará na despedida de FredLucas Mercon/Fluminense

Publicado 22/07/2022 15:54

Rio - Fred construiu uma linda história com a camisa do Fluminense, mas o início de sua trajetória no clube foi conturbado. Em carta aberta ao “The Players Tribune”, o ex-atacante admitiu que abusou da bebida e da noitada em seu primeiro ano no Tricolor por conta de problemas em sua vida pessoal.

"Eu tinha acabado de me separar da mãe da Geovanna (filha) e voltei da Europa para o Brasil por causa da minha filha. Porém, até organizar as coisas para ela ficar perto de mim, eu passei os primeiros meses sozinho e solteiro no Rio de Janeiro. Aí eu me perdi. Minha rotina era muito simples. Noitada, bebida, noitada, bebida, noitada, bebida. Toda noite. Foi nesse período que eu sofri uma lesão séria, estourei o adutor e fiquei quatro meses e meio fora. Foi nesse período também que o Fluminense entrou na zona de rebaixamento", contou Fred.

"Percebi que eu estava em débito com a instituição e sendo desrespeitoso com o clube. Com minha filha distante, ao contrário do que eu tinha planejado no retorno ao Brasil, acabei ficando meio depressivo. Mas isso não podia ser desculpa para tocar o f** como eu toquei”, completou.

Após superar o período turbulento, Fred deu a volta por cima e foi peça fundamental na campanha histórica que livrou o Fluminense do rebaixamento, em 2009. No ano seguinte, protagonizou o tricampeonato brasileiro do Tricolor.