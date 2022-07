Torcida do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 24/07/2022 11:20

Rio - Neste domingo, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira. Dois dias antes do confronto direto, os ingressos esgotaram, confirmando uma tendência das últimas rodadas. Além de lotar o Maracanã nos duelos em junho, a torcida tricolor vem esgotando os setores visitantes por onde passa.



Nos últimos três jogos no Maracanã, o Fluminense acumulou cerca 150 mil torcedores. A partida contra o Ceará, que marcou a despedida de Fred, foi o 10° maior público da temporada de 2022 e o mais significativo do clube desde a reforma do estádio.



No jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense esgotou os ingressos do setor visitante pela primeira vez na temporada. A classificação fora de casa empolgou a torcida, que também compareceu no Brasileirão.



A partida contra o São Paulo também teve os ingressos para tricolores esgotados. No Morumbi, a arquibancada fez bonito e apoiou a equipe, que saiu com um empate do confronto direto.

Contra o Goiás, os tricolores também compraram todos os 1.300 ingressos disponibilizados na Serrinha. Além de esgotar o setor, o clube conseguiu uma carga extra, que também foi vendida totalmente em poucas horas.

Para o duelo no Raulino, o Fluminense procurou incentivar a viagem. O clube disponibilizou um ônibus para levar torcedores para Volta Redonda. Além disso, tricolores da própria cidade fizeram longas filas para adquirir o ingresso. Na última sexta, o último ingresso dos 14 mil disponíveis foram vendidos.



Diversos fatores podem ser considerados para a lotação dos estádios. A boa fase dentro de campo, assim como os jogos decisivos e a adesão positiva aos novos planos de sócios estão entre elas. Porém, há uma certeza: o time tem correspondido ao apoio da torcida do Flu.