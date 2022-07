Marrony, atacante do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Marrony, atacante do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 24/07/2022 14:37 | Atualizado 24/07/2022 14:38

Rio - Contratado na atual janela de transferências, o atacante Marrony fez a sua estreia pelo Fluminense na última quarta-feira (20), na vitória sobre o Goiás, fora de casa. Agora, o jogador irá disputar sua primeira partida como mandante, mas longe do Maracanã. Por conta das obras no gramado, o confronto com o Red Bull Bragantino foi transferido para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, terra natal de Marrony.

Em entrevista coletiva, o atacante comentou sobre o seu retorno à cidade onde nasceu e cresceu, e revelou ter visitado Volta Redonda durante suas férias.

"Sempre vou a Volta Redonda. Fim de semana passado, de folga, eu estive lá. Sou muito família. Gosto de ficar perto. Meu pai, todo mundo é de lá. Toda oportunidade que tenho de ir, eu tento estar perto", comentou o atacante.

A tendência é que Marrony inicie a partida no banco de reservas, e seja escolhido pelo técnico Fernando Diniz para entrar no decorrer da partida, assim como foi feito na estreia do atacante, contra o Goiás. Na ocasião, o camisa 16 entrou aos 26 minutos do segundo tempo, na vaga de Jhon Arias, e jogou até o final da partida.

Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentarão neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.