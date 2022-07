Volta Redonda, RJ - Brasil - 24/07/2022 - Raulino de Oliveira - GermᮠCano comemorando gol Campeonato Brasileiro. 19ꠒodada. Jogo Fluminense x Bragantino. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/07/2022 15:14

Rio - O Fluminense terminou o primeiro turno do Brasileirão como "favorito" da TV Globo. Um levantamento, feito pelo portal "UOL", mostra que o Tricolor foi o clube que teve mais jogos transmitidos pela emissora na TV aberta, com oito partidas no total.

Com o número, o time de Fernando Diniz conseguiu superar Flamengo e Corinthians, as duas equipes mais populares do país e que, tradicionalmente, têm a preferência da emissora para exibição. O time paulista aparece na segunda colocação, empatado com o São Paulo, com sete jogos, enquanto o Rubro-Negro está em terceiro, com cinco partidas, ao lado do Palmeiras.

Segundo o "UOL", existem dois fatores que explicam os números. O primeiro deles é o fato de a Globo ver no Flamengo uma forma de alavancar as assinaturas de seu pay-per-view. Ao longo de todo primeiro turno, o Rubro-Negro teve jogos exclusivos no Premiere em 13 oportunidades. O segundo é a perda de poder da emissora para interferir no calendário nos últimos anos.

Além disso, há também o fato de o SBT ter os direitos de transmissão da Libertadores. Como o canal de Sílvio Santos opta por jogos nas noites de terça-feira, fica inviável que Flamengo ou Corinthians, que ainda disputam o torneio, atuem no domingo nas semanas em que disputam a competição.

Veja o ranking completo:

1 - Fluminense: 8 jogos

2 - Corinthians e São Paulo: 7 jogos

4 - Palmeiras e Flamengo: 5 jogos

6 - Atlético-MG, Botafogo e Coritiba: 4 jogos

9 - Santos, Athletico, Internacional, Goias e Fortaleza: 3 jogos

14 - América-MG, Red Bull Bragantino, Atlético-GO e Ceará: 2 jogos

18 - Juventude, Avaí e Cuiabá: 1 jogo