Fortaleza, CE - Brasil - 22/05/2022 - Castelão- Wellington Campeonato Brasileiro. 7ꠒodada. Jogo Fluminense x Fortaleza. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/07/2022 13:13

Rio - A CBF confirmou nesta segunda-feira que o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, entre Fortaleza e Fluminense, será disputado no Castelão. As equipes se enfrentam na próxima quinta, às 20h30.

Antes de confirmar o Castelão como palco da disputa, foi necessário aguardar um laudo sobre a iluminação do estádio. Recentemente, o local sofreu com quedas de luz em jogos das equipes cearenses. A partida entre Fortaleza e Palmeiras, inclusive, preciso ser encerrada antes do previsto.

Com a demora do laudo, o Fortaleza chegou a receber uma oferta de R$ 800 mil para mandar o jogo em Brasília, no Mané Garrincha. No entanto, o presidente Marcelo Paz rechaçou a ideia.