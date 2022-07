Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/07/2022 13:24 | Atualizado 25/07/2022 13:24

Rio - Agora ocupando a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem algumas preocupações para a partida contra o Santos, que abrirá o returno das equipes na segunda-feira (01/08), na Vila Belmiro. Além de Fernando Diniz, o Tricolor também perdeu o zagueiro Manoel, o volante Felipe Melo e o atacante Marrony, todos suspensos.

Manoel, Felipe Melo e Fernando Diniz estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo. Marrony, por sua vez, entrou no segundo tempo e acabou sendo expulso já nos minutos finais por agressão após revisão do VAR.

"É muito ruim. Eu sou bastante ativo, foi algo que aconteceu. Tomei o cartão amarelo mas o time está preparado para jogar bem lá. Espero não fazer falta porque tenho grandes auxiliares e jogadores maduros", lamentou Diniz em entrevista coletiva após a partida.

O Fluminense chegou aos 34 pontos e tem como missão a caça ao líder Palmeiras, que tem cinco pontos de vantagem. Antes do duelo com o Peixe, o Tricolor encara o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil, fora de casa, na quinta-feira (28).