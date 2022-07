Presidente do Fluminense, Mario Bittencourt ao lado do Country Manager da Betano no Brasil, Alexandre Fonseca - Divulgação / Fluminense

Publicado 26/07/2022 13:38

Rio - O Fluminense anunciou por meio das suas redes sociais a renovação do contrato com a empresa Betano como patrocinadora master do clube carioca. O novo vínculo entre as partes vai até junho de 2025. O presidente Mario Bittencourt celebrou o acordo entre o Tricolor e o grupo de apostas.

"A renovação deste contrato de patrocínio, com duas novas bases, aproxima ainda mais a Betano e o Fluminense. A Betano tem se destacado no cenário pela ousadia e profissionalismo. Está presente em diversas frentes e sempre com muito cuidado. Essa nova etapa do patrocínio master é uma prova da força da marca do clube e de que honramos nossos compromissos de marketing com nossos patrocinadores. Nossa visão é de que unindo forças faremos o Fluminense cada vez mais forte", afirmou o mandatário.

O primeiro contrato entre o Fluminense e a Betano aconteceu no meio do ano passado. O Tricolor estava sem conseguir fechar um contrato sólido de patrocínio master desde 2018. A renovação por três anos é o acordo mais sólido do Tricolor com um patrocínio master desde a saída da Unimed no fim de 2014.

"A renovação do acordo de patrocínio é uma clara demonstração das intenções da Betano para com o mercado brasileiro, sempre buscando parcerias sólidas e duradouras. A extensão do contrato com o Fluminense possibilita ainda mais investimentos e ativações com os torcedores do clube, aumentando ainda mais a sinergia entre clube e marca", disse o Country Manager da Betano no Brasil, Alexandre Fonseca.