Paulo Henrique GansoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/07/2022 15:52

Rio - O bom momento de Paulo Henrique Ganso pelo Fluminense já fez com que alguns admiradores do seu futebol o pedissem na seleção brasileira. Ao falar sobre os seus objetivos em 2022, o camisa 10 descartou ser convocado por Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar.

"Não (não pensa em convocação), estou me divertindo. Ficaria surpreso (com uma convocação). Procuro só me divertir, brincar e o que tiver de acontecer, vai acontecer. O principal, Rica, é levar o Fluminense e, principalmente uma pessoa especial, o Fernando (Diniz), a serem campeões. É um cara que merece muito. O pessoal só vê título, mas o trabalho que ele faz com cada jogador…merece muito. Ele trabalha, é repetição demais e melhora muito o atleta", afirmou em entrevista ao canal do Rica Perrone.

No Fluminense desde 2019, Ganso recuperou o bom futebol pelo clube carioca já no começo do ano. No Carioca, o camisa 10 foi fundamental no título da competição conquistado pelo Tricolor sobre o Flamengo. Ao todo, o meia atuou em 36 partidas, marcando quatro gols e dando seis assistências.