Rio - Peça fundamental na equipe de Fernando Diniz, o capitão Nino concedeu entrevista coletiva no começo da tarde desta terça-feira. Questionado sobre o seu futuro no Fluminense, o zagueiro afirmou que está vivendo individualmente e coletivamente o seu melhor momento no clube carioca e disse que seu foco está totalmente no Tricolor.

"Estou há três anos e meio no Fluminense e creio que seja o meu melhor momento individualmente e o melhor momento do clube. Estamos crescendo e é natural que sejamos valorizados. O Fernando Diniz disse que o objetivo dele era fortalecer o coletivo para o individual crescer. Estou muito focado no Fluminense, estou muito feliz, tenho uma relação grande. O meu desejo é continuar, seguir forte, enxergo que a gente tem possibilidades de título e ser campeão. Claro, tudo isso com humildade", afirmou.

Na última semana, Nino teve seu nome ventilado como possível reforço do Fenerbahçe e também do Porto. O zagueiro afirmou que ficou sabendo de um interesse por seu empresário, mas preferiu não se alongar sobre o assunto. "Sobre as propostas, eu fiquei sabendo pelo que vocês noticiaram. A última vez que eu conversei com os meus empresários, foi há dez dias, falaram em um possível interesse. Mas eu deixei isso de lado, porque meu pensamento é somente no Fluminense", contou.

O Fluminense vive uma sequência positiva há dez partidas na temporada. Questionado se a equipe de Fernando Diniz joga o melhor futebol do Brasil, Nino preferiu manter os pés no chão e disse que o Flu ainda precisa evoluir bastante.

"Acho que temos o potencial de ser a melhor equipe do país. Mas precisando evoluir jogo a jogo. É natural que a gente às vezes oscile. O resultado é importante, mas a gente sabe que é um começo de trabalho e sabemos que precisamos continuar com o pé no chão", opinou.

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Fluminense terá pela frente o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil. O defensor abordou a diferença entre as competições e pregou respeito ao clube cearense.

"A Copa do Brasil por ser menos jogos parece mais próxima. O Brasileiro é um tiro mais longo. Em ambas as competições é encarar cada jogo como uma final. Só assim a gente poderá conquistar títulos. O Fortaleza é uma equipe complicada, com um trabalho já consolidado. O Castelão é sempre complicado, já joguei lá com gramado bom e com um gramado não tão bom, mas a gente vai encontrar um clima de uma torcida que vai empurrar o time e temos que estar focado para conseguir um bom resultado", concluiu.