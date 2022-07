Ganso elogia trabalho de Diniz no Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Ganso elogia trabalho de Diniz no FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/07/2022 11:04

Rio - Nesta segunda-feira (25), o ex-jogador Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes, exaltou o bom momento vivido pelo Fluminense na temporada, que está há dez jogos sem perder e ocupa a terceira colocação da tabela do Brasileirão. Além de comentar sobre a campanha do Tricolor, o ídolo do Corinthians rasgou elogios ao meia Paulo Henrique Ganso.

"O Fluminense está bem pra caramba! Parabéns, Fernando Diniz! O que o Ganso tá jogando, hein?! Hoje, o Ganso é o melhor meia-esquerda do futebol brasileiro. O Ganso é o melhor articulador do futebol brasileiro", comentou Neto.

Com a chegada do treinador Diniz na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense subiu da 16ª para a terceira posição até o final do primeiro turno, ao serem concluídas 19 rodadas. O aproveitamento do técnico é o segundo melhor da competição, com 66,6% em 15 jogos.

Em relação a PH Ganso, de acordo com o portal de estatísticas "SofaScore", ele é o meia-atacante com mais passes certos e maior acerto no passe longo no Brasileirão em 16 jogos. Além disso, ele possui dois gols e duas assistências.