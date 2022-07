Paulo Henrique Ganso - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/07/2022 16:12

Rio - Paulo Henrique Ganso confessou que quase encaminhou sua saída do Fluminense em um período de desmotivação. Sem entrar em detalhes, o meia disse que o Santos teve interesse em seu retorno e que houve a tentativa por meio de Fernando Diniz, treinador do Peixe na época, e que pensou em se transferir.

"Quase fui para o Santos no ano passado. O Diniz estava lá. Uma pena que não deu certo porque seria uma coisa boa naquele momento voltar, buscar novos ares. Tive momentos chatos (no Fluminense), de ficar sem jogar, ficar no banco, jogar 10 minutos. Pensei em sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência, perseverar um pouquinho", disse em entrevista ao canal do Rica Perrone.

Ganso, que está no Fluminense desde 2019, teve poucas oportunidades sob os comandos de Odair Hellmann em 2020 e de Roger Machado em 2021. O meia só voltou a ter mais chances com Abel Braga, no começo deste ano. Agora, é peça fundamental da equipe treinada por Diniz. No total, o camisa 10 atuou em 36 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. Só na atual temporada, foram 16 partidas, dois gols e duas assistências.