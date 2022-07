Fluminense não consegue inscrição de Alan na Copa do Brasil - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense não consegue inscrição de Alan na Copa do BrasilFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 26/07/2022 17:26

Rio - O Fluminense não poderá contar com Alan na Copa do Brasil. O atacante, de 33 anos, precisa do visto de trabalho, e o trâmite impediu o registro do jogador no BID (Boletim Informativo Diário) para reforçar o Tricolor na competição, que tem prazo de inscrição até esta terça-feira (26). A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

A documentação de Alan precisou chegar da China, uma vez que o atacante é naturalizado chinês. O último documento foi encaminhado ao Brasil na última segunda-feira, mas os trâmites são feitos em Brasília, e o Fluminense não tinha mais tempo para realizar o processo dentro do prazo.



Entretanto, para o Campeonato Brasileiro, Alan ocupará uma das vagas de estrangeiros do Fluminense ao lado do argentino Germán Cano, uruguaio Michel Araújo, colombiano Jhon Arias e equatoriano Mario Pineida.