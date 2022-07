Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 27/07/2022 15:24

Rio - O Fluminense investiu em mais uma contratação para reforçar a base do clube carioca. O Tricolor contratou o volante Henrique, de 16 anos, que deixou o Goiás para fazer parte dos Moleques de Xerém. O jovem meio-campista assinou o primeiro vínculo profissional até o fim de 2025, com multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 271 milhões). A informação é do portal "GE".

Henrique é o novo reforço dos Moleques de Xerém Foto: Arquivo Pessoal

A joia já estava sendo monitorada pelo Fluminense desde o ano passado. Henrique, que completa 17 anos em outubro, já fez gol contra o próprio Tricolor quando atuou pelo Goiás na Copa do Brasil Sub-17.

"Com 16 anos assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. É uma honra defender essa camisa e iniciar uma nova trajetória na minha carreira. Agradeço primeiramente a Deus, minha família, meu empresário e todos que me ajudaram chegar até aqui", disse Henrique nas redes sociais.