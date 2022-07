Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/07/2022 13:12

Rio - O ex-goleiro do Palmeiras e do Atlético-MG e comentarista da TV Band, Wagner Velloso elogiou o trabalho de Fernando Diniz e afirmou que o Fluminense, terceiro colocado na tabela do Brasileirão com 34 pontos, está fazendo uma campanha surpreendente. No entanto, para ele, o Tricolor não é candidato ao título, já que não acredita que o clube manterá o mesmo nível no segundo turno.

Wagner Velloso, comentarista do Grupo Bandeirantes Reprodução: Instagram/Velloso "Ah, eu não vejo o Fluminense como candidato (ao título), mas é uma campanha surpreendente. Não dava para apontar o Fluminense como um dos candidatos até o meio do primeiro turno" disse Velloso, durante o programa Baita Amigos, do Bandsports, que prosseguiu elogiando treinador tricolor: "O Diniz surpreende mesmo, porque eu acho que ele amadureceu muito e conseguiu tirar do Fluminense algo que não se esperava. O Ganso está jogando muita bola", falou.

Velloso ainda apontou seus principais candidatos ao título Brasileiro de acordo com o resultado do fim do primeiro turno. "Teoricamente (o Fluminense) está na briga, mas na prática eu não acredito que o Fluminense vai manter o mesmo nível e incomodar Palmeiras, Atlético-MG, e digo até que o Corinthians, que está à frente", concluiu o ex-goleiro.