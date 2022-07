Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/07/2022 10:55

Rio - O Fluminense teve um desfalque de última hora na lista dos relacionados para a partida contra o Fortaleza. O apoiador Nathan sentiu um desconforto na coxa e não está fora. Titular na vitória sobre o Bragantino, o clube das Laranjeiras deverá ter Matheus Martins na sua vaga.

Nathan Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando Diniz voltou a relacionar o atacante John Kennedy para a partida. Além dele, os reforços Michel Araújo e Marrony poderão ter oportunidades na partida. Alan, outra contratação para o segundo semestre, não foi inscrito a tempo e está fora da Copa do Brasil.

As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, pelo jogo de ida das quartas de final no Castelão. O confronto de volta será no dia 17 de agosto no Maracanã.