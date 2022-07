Fábio, goleiro do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fábio, goleiro do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 28/07/2022 13:10

Rio - Somando dez jogos de invencibilidade, com oito vitórias e dois empates, o Fluminense encara o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 20h30, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Castelão. Para o goleiro Fábio, apesar da dificuldade da partida fora de casa, a boa sequência na temporada aumenta a confiança do elenco em busca de um bom resultado.

"O time chega consciente da dificuldade. É um jogo fora de casa, decisivo, e a gente tem que focar 100% para conseguir um bom resultado. Não temos que pensar no segundo jogo, mas sim focar nesta primeira partida, no que tem que ser feito. Que a gente consiga colocar tudo isso em prática para sair com um resultado importante e dar um próximo passo na segunda partida", disse o camisa 12 ao site oficial do Fluminense.

Nesses dez jogos sem perder, o Fluminense contabiliza um aproveitamento de 87% e, pretende desfrutar do embalo para voar mais alto na temporada. O goleiro tricolor afirmou que os principais fatores para alavancar o time e terminar o primeiro turno do Brasileirão em terceiro lugar, além de se manter vivo na Copa do Brasil, são trabalho e foco.

"É importante sempre essa sequência de vitórias, passa credibilidade e confiança. Mas a gente tem que estar focado no que fazer na próxima partida para fazer igual o melhor, que é o que o Diniz sempre pede. O professor nos cobra isso o tempo todo, melhorar, concentrar, não desligar e não acomodar dentro do jogo, porque todo mundo oferece muita dificuldade para enfrentar o Fluminense. E se a gente perder o foco com certeza vamos ter mais dificuldade ainda dentro da partida" concluiu Fábio.