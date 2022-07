Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Reprodução

28/07/2022

Rio - Após a Conmebol abrir a possibilidade de mudar a sede da final da Libertadores, o ministro do esporte do Equador, Sebastián Palacios, afirmou que o país tem se planejado para cumprir os requisitos necessários para que a decisão do torneio, que será no dia 29 de outubro, continue em Guayaquil, no estádio Monumental.

"A organização da final em Guayaquil avança. A coordenação da federação equatoriana com a Conmebol continua, um dos representantes está aqui no Equador para firmar um convênio entre ministério, federação e Conmebol. Seguimos no caminho para realizar essa final única de maneira exitosa", afirmou ao "Studio Futbol".

Um dos articulares da candidatura da cidade equatoriana, o ministro do governo Francisco Jiménez prometeu ajuda nacional de maneira institucional e também financeira para que o evento sem problemas.

"É um jogo que temos que ganhar. Nós como governo sabemos que é importante estar em coordenação com as diferentes instituições, alocar o orçamento correspondente. Estamos nesse jogo, temos que jogá-lo e temos sair na frente. Nesse dia, Guayaquil tem que ser a cidade mais segura do mundo. Temos que ativar um dispositivo importante de segurança para que se reduza ao mínimo as experiências negativas para os turistas. Acreditamos que estamos à altura", disse.

A possível mudança de sede passou a ser avaliada pela entidade, porque o estádio de Guayaquil inicialmente não cumpriu alguns requisitos, principalmente na organização da transmissão da partida.