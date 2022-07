Jorge Jesus - Fernebahçe / Divulgação

Publicado 28/07/2022 16:08

O Fenerbahçe, da Turquia, comunicou sobre o início do acordo com o zagueiro Luan Peres, do Olympique de Marselha. O brasileiro, que teve passagem pelo Santos e pelo Fluminense, será mais um a reforçar o elenco comandado pelo português Jorge Jesus. De acordo com o clube, o jogador é esperado em Istambul ainda nesta quinta-feira para a realização de exames e assinatura de contrato. Segundo a imprensa francesa, o negócio foi fechado por cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,4 milhões).

"Nosso clube chegou a um princípio de acordo com a equipe francesa para a transferência de Luan Peres, que vestiu a camisa do Marselha. O jogador virá a Istambul hoje à noite para continuar os exames físicos e o processo de transferência", escreveu o Fenerbahçe no comunicado publicado no Twitter.

Luan Peres foi encarado como prioridade para Jorge Jesus após o Fenerbahçe perder o sul-coreano Kim Min-Jae, anunciado na última quarta-feira pelo Napoli, da Itália. Com isso, o brasileiro deixa o Olympique de Marselha, onde disputou 50 jogos, com participações na Ligue 1, na Conference League, na Copa da França e na Europa League. Neste período, ele deu três assistências à gols e conquistou espaço de titular.

Revelado pela Portuguesa de Desportos, de São Paulo, Peres passou praticamente toda a base no clube e subiu para o profissional em 2013. Em 2016, foi para o Santa Cruz, de Recife. O zagueiro também passou pelo Bragantino, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, da Bélgica, e Santos.