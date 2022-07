Roberto Firmino, do Liverpool - Paul ELLIS / AFP

Publicado 28/07/2022 15:36

Após afirmações da imprensa italiana de que a Juventus deseja contratar o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, que perdeu espaço na última temporada com a chegada de reforços, o treinador Jürgen Klopp tocou no assunto brevemente em entrevista coletiva. Para ele, o brasileiro é fundamental na equipe inglesa.

"Bobby é crucial para nós. Bobby é o coração e a alma desta equipe. A maneira como jogamos nos últimos anos só foi possível por causa de Bobby", disse o técnico em relação à Firmino, e completou: "Por isso que estou muito feliz por ele poder treinar a maior parte do tempo aqui na pré-temporada. E tudo parece muito bom. Então, estou absolutamente bem, e para mim não há dúvida sobre sua qualidade. E todo o resto, veremos como correrá neste ano. Mas ele é essencial para nós", concluiu Klopp.

De acordo com o portal "Tuttomercato", na última segunda-feira, a Juventus fez uma proposta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões, na cotação atual) para contar com Firmino, que ainda possui mais um ano de contrato com o Liverpool. Ainda segundo informações, o clube inglês teria sinalizado positivamente, uma vez que busca por um atacante para competir com Dusan Vlahovic, já que o brasileiro perdeu espaço.