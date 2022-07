Destino de revelação do Flamengo pode ser clube de Ronaldo Fenômeno - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 28/07/2022 15:30

Rio - Com o futuro indefinido, o meio-campista Reinier pode ser cedido por empréstimo novamente para outro clube. De acordo com a imprensa espanhola, o Real Vallaloid, que tem como proprietário Ronaldo Fenômeno, surgiu como o novo destino para o jogador, de 20 anos. Revelado pelo Flamengo, o jovem atleta pertence ao Real Madrid, mas ficou fora da pré-temporada com o técnico Carlo Ancelotti.

Reinier Reprodução Twitter

O bom relacionamento entre Ronaldo e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pode facilitar o acordo entre ambas as partes. A opção pelo Vallaloid foi aceita pelo clube merengue para deixar Reinier atuando com frequência na Espanha. No entanto, o que pode impedir a contratação é a situação financeira do clube do ex-jogador que retornou recentemente à elite do futebol espanhol.

Cria da base do Flamengo, Reinier foi contratado pelo Real Madrid no início de 2020 aos 18 anos. Com breve passagem no time B espanhol, o meia foi emprestado ao Borussia Dortmund, onde permaneceu por duas temporadas, sem ter atuado pela equipe principal do clube merengue.