Daniel Alves estreou pelo Pumas, do MéxicoDivulgação/Pumas

Publicado 28/07/2022 14:26

Recém-contratado pelo Pumas, do México, o brasileiro Daniel Alves fez sua estreia na equipe norte-americana. Na noite de quarta-feira, o jogador de 39 anos foi titular no empate do seu clube contra o Mazlatán, pelo campeonato local, que terminou em 1 a 1.

Lateral-direito de origem, Daniel Alves atuou como meio-campo, em função parecida com a que exerceu quando defendeu a camisa do São Paulo. O gol do Pumas, inclusive, marcado aso 45 minutos do segundo tempo, foi com assistência do brasileiro. Nico Freire foi quem marcou. Eduard Bello fez para os visitantes.

Daniel Alves assinou contrato com o Pumas por uma temporada, válido até junho de 2023. O jogador acertou com o time mexicano após não ter o contrato com o Barcelona renovado e deixou o time catalão sem custos.

O Pumas, de Dani Alves, volta a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Mexicano, contra o Monterrey, em casa. O Mazlatán, por sua vez, tem compromisso com o Tijuana, no sábado, novamente fora de casa.