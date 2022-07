Paul Pogba - AFP

Publicado 28/07/2022

Rio - Um dos principais jogadores da seleção francesa, o meia Paul Pogba pode não disputar a Copa do Mundo do Catar. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o jogador da Juventus terá que se submeter a uma operação no joelho em breve. A opção mais conservadora o tiraria dos gramados até o começo do ano que vem.

A lesão do francês aconteceu durante a pré-temporada da Velha Senhora nos Estados Unidos. Pogba retornou para a Itália na última quarta-feira e se submeteu a novos exames. Há duas alternativas que o clube estaria estudando para tratar a lesão do jogador.

A primeira seria retirar uma parte do menisco do joelho, esta intervenção é recomendada para jogadores mais jovens e pode afetar a mobilidade do joelho. Pogba, de 29 anos, ficaria sem atuar por dois meses, mas teria condições de participar do Mundia.

A segunda opção, mais conservadora, é realizar uma sutura. Desta forma, porém, a recuperação é mais longa: leva entre quatro e cinco meses. Essa decisão deixaria a participação do francês na Copa sob extremo risco.

A decisão sobre o futuro de Pogba será analisada também por integrantes da comissão técnica da França. O francês se profissionalizou pelo Manchester United, se transferiu para a Juventus, voltou ao clube inglês e agora retornou para a equipe italiana. O meia fez parte do elenco campeão da Copa de 2018 na Rússia.