Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/07/2022 20:45

Rio - Apesar das especulações sobre o futuro de Neymar, o craque brasileiro, de 30 anos, deve permanecer no Paris Saint-Germain para a temporada 2022/23. Em entrevista à "Betfair", o pentacampeão pela seleção brasileira em 2002, Rivaldo, apoiou a escolha do atacante após decidir permanecer no clube francês.

"O Neymar está com postura corretíssima em continuar no PSG. Apesar dos rumores de transferência para outros times da Europa, tanto Neymar como o novo técnico do PSG parecem estar contentes com a permanência do brasileiro no clube. Eu acredito que esta é a melhor opção para as duas partes", afirmou Rivaldo.



O ex-craque aproveitou para comentar sobre as chances do PSG na Champions League. Além disso, Rivaldo apostou que o clube francês deve brigar pelo título na próxima edição. Na última temporada, o Paris perdeu para o Real Madrid nas oitavas de final e ficou fora do torneio.



"O PSG deve novamente buscar o título da Champions. Além disso, se espera muito por um Messi mais solto em campo e adaptado à equipe francesa. Eu acredito muito que o Paris Saint-Germain tem grandes chances de ganhar a Liga dos Campeões em 2022/23", disse Rivaldo, que completou:



"Eu vejo Neymar continuando na França e ajudando o clube a conseguir esse título tão desejado em Paris. No momento, ele precisa focar no que faz dentro de campo mostrando todo seu futebol e assim se preparando da melhor forma para chegar bem nos jogos da Champions e buscar o hexa para o Brasil na Copa do Mundo do Catar".