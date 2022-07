Gui Santos foi escolhido pelo Golden State Warriors no último draft da NBA - Divulgação/AFP

Publicado 28/07/2022 18:00

Recém chegado ao Golden State Warriors, da NBA, o brasileiro Gui Santos está vivendo o sonho. E a fim de contar mais sobre a experiência na liga americana e atender fãs, o jogador concederá uma sessão de autógrafos no Morumbi Town Shopping, em São Paulo.

Gui Santos estará presente na NBA Store do shopping em questão e atenderá os fãs a partir das 16h. O jogador, que atuou pelo Minas no Novo Basquete Brasil (NBB) nas últimas temporadas é uma das esperanças da nova geral brasileira no esporte.



Como mencionado, Gui Santos foi selecionado na 55ª escolha no Draft de 2022. O jogador, inclusive, já participou da Summer League e teve bons jogos, sendo apelidado de 'Doncic brasileiro' em clara alusão aos esloveno Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks.