Vagner Love é o novo reforço do Sport Recife - Divulgação/Sport

Vagner Love é o novo reforço do Sport RecifeDivulgação/Sport

Publicado 28/07/2022 19:19

Rio - Nesta quinta-feira, o Sport anunciou a chegada de Vagner Love para a disputa da Série B. O atacante de 38 anos estava no Midtjylland, da Dinamarca.

A negociação ocorreu de forma rápida. Pouco depois de se desligar do clube europeu, o atacante acertou com o Leão da Ilha.

No projeto apresentado, Vagner Love chega para ser o grande nome do Sport na luta pelo acesso à série A. O experiente centroavante terá a responsabilidade de acabar com a seca de gols que o setor ofensivo do Leão atravessa.



Love, que defendeu gigantes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, vestirá a camisa 99 no Sport.