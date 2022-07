Jogadores do Flamengo reclamam com o árbitro Luís Flávio de Oliveira - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 28/07/2022 18:48

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira e o responsável pelo VAR, Wagner Reway, por conta da atuação da dupla no duelo das quartas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Athletico-PR, na última quarta-feira (27), no Maracanã. Os dois foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA).

Os árbitros participarão de treinamentos no começo de agosto, em três sedes diferentes, além de contarem com trabalhos práticos em campo de jogo, e com o uso do VAR.

Vale lembrar que a CBF realizou uma grande reunião, na última terça-feira (26), com os presidentes dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, para falar sobre o atual desempenho da arbitragem nos jogos de campeonatos organizados pela entidade. Um dia após a reunião, o confronto no Maracanã foi marcado por reclamações contra a arbitragem feitas por ambas as equipes.