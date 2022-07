Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Rio - Após manifestar desejo de deixar o Manchester United para disputar a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo teria pedido para rescindir o contrato em reunião realizada com dirigentes do clube inglês na última terça. As informações são do jornal "Daily Mail".

O Manchester United, por sua vez, mantém a postura de não querer se desfazer do jogador, que tem contrato até o meio de 2026. Cristiano Ronaldo tem enfrentado problemas de encontrar um novo clube. O PSG, o Chelsea e o Barcelona foram ventilados como possíveis destinos, mas não houve qualquer interesse por parte dessas equipes.

O Atlético de Madrid estaria sendo especulado como possível rumo de Cristiano Ronaldo. Uma possível empréstimo para o clube espanhol havia sido discutido, porém, o próprio presidente Enrique Cerezo afirmou publicamente que a contratação é "quase impossível".

Enquanto não chega a um acordo, o português retornou nesta semana aos treinos em Manchester, após perder o início da pré-temporada do United devido a problemas particulares.