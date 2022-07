Dente do jogador voa após bolada no rosto - Foto: Reprodução/RWD Molenbeek

Publicado 28/07/2022 12:15

Uma situação inusitada aconteceu com um jogador do RWD Molenbeek, da Bélgica, clube controlado pelo empresário John Textor, assim como o Botafogo. Durante um treino de pré-temporada, o meia Gage Raftery levou uma bolada no rosto após um chute do companheiro de equipe, Thomas Ephestion, e perdeu um dente. O momento foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais.

