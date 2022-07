Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2022 11:26

Rio - A torcedora do Manchester City e estrela do Onlyfans, Elle Brooke, divulgou nas redes sociais que gastou mais de 2,5 mil euros (cerca de R$ 13 mil) em uma boate após comemorar sua primeira vitória no boxe. A festa acontecem em Ibiza, na Espanha.

Elle derrotou AJ Bunke, neste mês, em Londres. Ellen Brooke afirmou que passou por uma longa rotina de treinos com o técnico Mark Tibbs para sua luta de estreia. Após conseguir vencer, a musa vem comemorando bastante com seus amigos.



A celebração aconteceu na boate Ushuaia em Ibiza. As cervejas custam em média 15 euros (cerca de R$ 79) e drinks mais de 20 euros (cerca de R$ 105). E em uma stories no Instagram, ela exibiu toda a sua comemoração e seus gastos.