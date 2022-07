Felipão - José Tramontin/athletico.com.br

Rio - O treinador Luiz Felipe Scolari disparou contra as reclamações do Flamengo com a arbitragem após o empate sem gols contra o Athletico-PR no Maracanã. Felipão afirmou que o clube carioca poderia ter tido dois dos seus principais jogadores expulsos: Gabigol e Arrascaeta. A equipe carioca se irritou com a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. David Luiz acabou expulso por reclamação.

"Eles tão reclamando de alguma coisa? Foi vergonhoso, era para expulsar (Arrascaeta) 30 dias seguidos. Não só um. Não venha com choradeira, gritinhos de histeria", disparou o pentacampeão.

Ao analisar o rendimento da sua equipe, o técnico do Furacão considerou normal a pressão no Maracanã e comemorou o empate que não traz nenhuma vantagem ao clube paranaense, a não ser o fato de decidir em casa precisando de uma simples vitória.

"O resultado foi bom na proporção que nós tivemos a dificuldade de enfrentar o Flamengo. O Flamengo é quase impossível de a gente marcar e ter a possibilidade de vitória. Nós corremos sérios riscos, mas conseguimos levar para Curitiba a possibilidade de com uma vitória sairmos classificados. É claro que não vai mudar nada. É muito difícil que o Flamengo jogue em qualquer lugar e não seja o Flamengo. Digo à nossa torcida que precisamos ter 40 mil athleticanos no campo. Vamos dar o troco de que tivemos aqui. Vamos tentar fazer com que o Flamengo também se sinta pressionado", opinou.