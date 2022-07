UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 28/07/2022 10:35

Rio - Sete meses após ser derrotada pela norte-americana Juliana Peña, a brasileira Amanda Nunes terá neste fim de semana a tão esperada revanche pelo título do peso-galo. Com um currículo invejável no UFC, a baiana se tornou a única mulher a ter dois cinturões da franquia em diferentes categorias, também é a mulher que mais venceu no octógono, com 14 vitórias; e a dona do recorde de 10 nocautes entre as categorias femininas. As duas se enfrentam na luta principal do UFC 277, que acontece neste sábado, dia 30, em Dallas, nos Estados Unidos, com transmissão do Combate, a partir das 18h30.

A rivalidade entre as duas ganhou mais um capítulo este ano, já que as lutadoras foram convocadas para protagonizar o reality show ‘The Ultimate Fighter’, comandando equipes com lutadores do peso-pesado masculino (até 120kg) e peso-mosca feminino (até 57kg).

Além de Amanda Nunes, mais dois brasileiros estarão em ação no UFC 277. Embalado por vitórias consecutivas, o carioca Alexandre Pantoja, quarto no ranking da divisão dos moscas (até 56,7kg), encara o americano Alex Perez, sexto colocado da categoria. Pela divisão dos leves (até 70,3kg), o paraense Rafael Alves, revelado no programa ‘Contender Series’, vai em busca da sua segunda vitória na organização diante do americano Drew Dober.



UFC 277



CARD PRELIMINAR:



Peso-meio-médio: Orion Cosce x Mike Mathetha

Peso-meio-pesado: Nicolae Negumereanu x Ihor Potieria

Peso-galo: Joselyne Edwards x Ji Yeon Kim

Peso-meio-médio: Michael Morales x Adam Fugitt

Peso-leve: Drakkar Klose x Rafa Garcia

Peso-pesado: Don'Tale Mayes x Hamdy Abdelwahab

Peso-leve: Drew Dober x Rafael Alves

Peso-meio-médio: Alex Morono x Matt Semelsberger



CARD PRINCIPAL:



Peso-meio-pesado: Magomed Ankalaev x Anthony Smith

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Alex Perez

Peso-pesado: Derrick Lewis x Sergei Pavlovich

Peso-mosca: Brandon Moreno x Kai Kara-France

Peso-galo: Julianna Peña x Amanda Nunes