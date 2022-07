Renato Chaves em ação pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/07/2022 15:00

Rio - Com poucos defensores no elenco, o Juventude voltou a contratar jogadores para a posição após acertar a contratação de Ygor Nogueira. Dessa vez, clube gaúcho encaminhou o acerto com o zagueiro Renato Chaves, que estava na Arábia Saudita. Assim como Nogueira, o jogador, de 32 anos, teve passagem também pelo Fluminense. A informação é do portal "GE".

O Juventude conta agora com seis zagueiros no plantel de Umberto Louzer. Além das contratações, o clube gaúcho tem Paulo Miranda, Thalisson, Rafael Forster e Vitor Mendes, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Revelado pela base do Corinthians, Renato Chaves soma conquista do estadual e Copa do Brasil em 2009. Além do clube paulista, o zagueiro teve passagens por Bahia, Figueirense, Portuguesa, Atlético-PR e Náutico. Entretanto, o jogador teve destaque com a camisa da Ponte Preta, em 2015, quando disputou 29 jogos e marcou dois gols.

Em 2016, Renato Chaves foi contratado pelo Fluminense por R$ 3,5 milhões. Por três temporadas, o zagueiro disputou 83 partidas e marcou sete gols. Em seguida, atuou por dois clubes da Arábia Saudita após deixar o Tricolor em 2018.