Magno Alves, ídolo do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/07/2022 16:09

Rio - Aos 46 anos, Magno Alves anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados, na última quarta-feira, nas redes sociais. Ídolo do Fluminense, o ex-atacante é o 10º maior goleador da história do Tricolor, com 114 gols marcados. Além do anúncio, o ex-jogador aproveitou para divulgar a sua nova marca, a "Magno Secrets".

O último clube de Magno foi o Caucaia, em 2021, onde disputou o Campeonato Estadual daquele ano. Em 2020, o ex-jogador jogou no Atlético-BA, em 11 partidas e com quatro gols marcados. Além desses dois clubes, passou também por Barcelona de Ilhéus, onde atuou em apenas dois jogos.

Com a camisa do Fluminense, Magno Alves conquistou a Copa Rio de 1998, o Campeonato Brasileiro de 1999, Estadual de 2002 e a Primeira Liga de 2016. No Ceará, onde também é ídolo, entrou na história como o sexto maior artilheiro do clube nordestino, com 103 gols marcados e tricampeão cearense.