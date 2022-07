Robert Lewandowski - Divulgação / Barcelona

Publicado 29/07/2022 13:03

Nesta sexta-feira, o Barcelona anunciou que vai oferecer ingressos gratuitos para a apresentação do atacante Robert Lewandowski, no Camp Nou. O evento está marcado para o dia 5 de agosto, às 6h da manhã, pelo horário de Brasília.

A retirada das entradas já está disponível para associados do clube e será aberta para o público geral na próxima segunda-feira. O clube informou que apesar da entrada ser de graça, haverá a necessidade de se apresentar bilhete. Além disso, cada pessoa vai poder selecionar até seis lugares no estádio.

Robert Lewandowski foi anunciado pelo Barcelona no último dia 20, após deixar o Bayern de Munique, no dia 16. Ele já chegou ao clube catalão para treinar com a equipe nos Estados Unidos, onde está acontecendo parta da pré-temporada. O centroavante polonês já disputou dois amistosos pelo Barcelona, contra o Real Madrid e a Juventus, e ainda não marcou gols.