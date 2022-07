Vini Jr. e Gareth Bale - Foto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 29/07/2022 15:29

Rio O astro galês Gareh Bale visitou o treino do Real Madrid nesta sexta-feira (29) para reencontrar os companheiros do clube merengue, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O atacante, de 33 anos, deixou o clube merengue no final da última temporada e foi contratado pelo Los Angeles FC para disputar a MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol do país.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Real Madrid compartilhou as fotos de Gareth Bale cumprimentando os companheiros do time espanhol, com quem atuou por nove temporadas. Ele deixou a equipe em junho após o título da Liga dos Campeões. A diretoria do clube merengue optou por não renovar o contrato do atacante galês.

Um dos motivos que atraiu Bale na Major League Soccer, foi a preparação para disputar a Copa do Mundo do Catar, que será a sua primeira participação no Mundial pela seleção do País de Gales. Dessa forma, o atacante aceitou o convite do Los Angeles FC e já marcou o primeiro gol pelo time americano.

Em turnê nos Estados Unidos, o Real Madrid realizará seu último teste na pré-temporada. Após perder para o Barcelona e empatar com o América do México, o clube merengue vai enfrentar a Juventus, no Rose Bowl.