Nino em ação pela Seleção BrasileiraFoto: Ricardo Nogueira/CBF

Publicado 29/07/2022 14:51

Destaque do Fluminense na temporada de 2022, o zagueiro Nino está sendo monitorado pela comissão da seleção brasileira. De acordo com o jornalista Alexandre Lozeti, no "Redação SporTV", sempre que o treinador Tite precisou pensar em uma quarta ou quinta opção para a lista de defensores, foram citados os nomes de Nino e de Léo Ortiz, do Bragantino, que acabou levando a melhor nas ocasiões.

Nino, que já foi campeão olímpico pela seleção brasileira em Tóquio, em 2021, falou recentemente em coletiva de imprensa sobre o sonho de defender a Seleção principal e afirmou que acontecerá no momento certo.

"É um sonho que todo jogador alimenta, uma Copa do Mundo chegando… todos quando crianças sonhamos em jogar… vai acontecer no momento certo e se tiver que acontecer por causa do nosso trabalho aqui eu tomo as palavras do Diniz: que nosso coletivo esteja forte para o individual aparecer", disse o zagueiro.